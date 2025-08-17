  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড়ে ছাত্রদল কর্মী হত্যা: চট্টগ্রাম থেকে প্রধান আসামি গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:০৩ এএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
পঞ্চগড়ে ছাত্রদল কর্মী জাবেদ উমর জয় হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামি আলামিন (২১) ও তার বড় ভাই আকাশকে (২৪) চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাতে চট্টগ্রামে বোনের বাসা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে তাদের পঞ্চগড় আদালতে তোলা হলে প্রধান আসামি আলামিন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। পরে তাদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত। এসময় আদালত চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

গ্রেফতার আলামিন ও আকাশ জেলা শহরের নতুনবস্তি এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে। গত ৬ আগস্ট রাতে জেলা শহরের সিনেমা হল মার্কেটে পূর্বশত্রুতার জেরে আলামিন ও তার সহযোগীরা ছাত্রদলকর্মী জাবেদ উমর জয়কে আটক করে মারপিট করে। একপর্যায়ে পেটে ছুরিকাঘাত করলে গুরুতর আহত জয়কে রংপুরে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়।

নিহত জয় জেলা শহরের পুরাতন ক্যাম্পের জহিরুল হকের ছেলে। এ ঘটনায় ৮ আগস্ট জয়ের বড় ভাই আশরাফ আলী আলামিনকে প্রধান আসামি করে আটজনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতপরিচয় ১০-১১ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন।

চাঞ্চল্যকর এ হত্যাকাণ্ডের আসামিদের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন, সড়ক অবরোধসহ আন্দোলনে নামে নিহত জয়ের প্রতিবেশী, স্বজনসহ সহপাঠীরা।

পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান মুন্সী বলেন, এর আগে এজাহারভুক্ত আসামি ঝুনুসহ আরও তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে শহরের মধ্যে প্রকাশ্যে এ হত্যার ঘটনার পর থেকে স্থানীয়রা ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছিল। তাদের দাবি ছিল প্রধান আসামিসহ এজাহারভুক্ত আসামিদের দ্রুত গ্রেফতার। পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম থেকে প্রধান আসামিসহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে। অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে।

