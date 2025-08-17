ঘোড়ায় চড়িয়ে প্রধান শিক্ষকের রাজসিক বিদায়

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১২:৩৫ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার চন্ডিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাককে ঘোড়ায় চড়িয়ে রাজসিক বিদায় সংবর্ধনা দিয়েছেন শিক্ষার্থী-সহকর্মীরা।

শনিবার (১৬ আগস্ট) প্রায় ৩১ বছরের কর্মজীবন শেষে অবসরে যান তিনি। তাই প্রিয় শিক্ষককে বিদায় জানাতে সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা ব্যতিক্রমী এ আয়োজন করেন। এমন আয়োজনে শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

জানা যায়, এদিন আব্দুর রাজ্জাককে ঘোড়ায় চড়িয়ে বিদায় দেওয়া হয়। প্রিয় শিক্ষকের জন্য এসময় নানান উপহার নিয়ে হাজির হন অনেকেই। কেউ ফুল হাতে, কেউ অন্যান্য উপহার নিয়ে আসেন। বিদায়ের মুহূর্ত স্মরণীয় করে রাখতে ছবি তুলে রাখেন অনেকে।

প্রিয় শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে মালয়েশিয়া থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন ২০০৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী মাহবুর রহমান।

তিনি বলেন, ‘হেড স্যার শুধু শিক্ষক ছিলেন না, মা-বাবার মতো খেয়াল করতেন। তার দেওয়া শিক্ষা নিয়ে আজ আমরা নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত। স্যার আমাদের আদর্শ।’

শনিবার বেলা ১১টায় বিদ্যালয় চত্বরে বিশাল মঞ্চে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মনোয়ার উদ্দীন আহম্মেদ। শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের পাশাপাশি এলাকাবাসীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি ভিন্ন মাত্রা পায়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও কৃষকদলের সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার টিএস আইয়ূব। এসময় বিদায়ী ভাষণে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন আব্দুর রাজ্জাক।

তিনি বলেন, ‘আজকের এই আয়োজন প্রমাণ করে আমার ছাত্ররা আমাকে কতটা ভালোবাসে। বিদায়টা এমন সুন্দর হবে, কখনো ভাবিনি। যতদিন বেঁচে থাকব, সবার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।’

আব্দুর রাজ্জাকের বক্তৃতার পরপরই স্মৃতিচারণায় সবার কণ্ঠে উঠে আসে তার ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষকতার কথা। স্বাগত বক্তৃতায় বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আয়ুব হোসেন বলেন, ‘প্রধান শিক্ষক হিসেবে আব্দুর রাজ্জাক স্যার ছিলেন আপাদমস্তক সৎ ও নির্ভীক। সবার আগে স্কুলে আসতেন, সবার পরে যেতেন। ক্লাসের পড়ালেখার বাইরেও শিক্ষার্থীদের নীতি-নৈতিকতা শিখিয়েছেন। স্যারের নীতি-আদর্শকে সামনে রেখে আমরা আমাদের কার্যক্রম চালাব।’

অনুষ্ঠানে অন্যদের জহুরপুর খবির-উর-রহমান কলেজের অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, মির্জাপুর আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ তরিকুল ইসলাম, বাঘারপাড়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইসমাইল হোসেন, অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল জব্বার বিশ্বাসসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বক্তব্য রাখেন।

১৯৯৫ সালে বাঘারপাড়ার চন্ডিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু আব্দুর রাজ্জাকের। এরপর সবার সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটিকে উপজেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ২০১৬ ও ২০১৮ সালে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হন তিনি।

