স্বামীর পরকীয়া নিয়ে সালিশের পরদিন মিললো স্ত্রীর মরদেহ
হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সাটিয়াজুরী ইউনিয়নের পূর্ব সুন্দরপুর গ্রামে রিমা আক্তার (২৪) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, স্বামী মুজিবুর রহমানসহ তার পরিবারের সদস্যরা তাকে হত্যা করে ফ্যানে ঝুলিয়ে রেখেছে।
রোববার (১৭ আগস্ট) এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে চুনারুঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর আধুনিক হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।
এদিকে পুলিশ যাওয়ার খবর পেয়ে নিহতের স্বামী মুজিবুর রহমান, শ্বশুর রজব আলীসহ পরিবারের সদস্যরা পালিয়ে যান। ঘটনার পর স্থানীয় জনতা নিহতের জা রুজিনা বেগমসহ দুই নারীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।
স্থানীয়রা জানান, প্রায় এক মাস আগে প্রবাস থেকে দেশে ফেরেন মুজিবুর রহমান। দেশে ফেরার পর থেকেই স্ত্রী রিমার সঙ্গে তার সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। শনিবার দিবাগত রাতে মুজিবুর রহমানের পরকীয়া নিয়ে গ্রামে সালিশ বৈঠক হয়। বৈঠকে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় তিনি অপমানিত বোধ করেন।
নিহতের চাচা কাউছার মিয়া অভিযোগ করে বলেন, আমার ভাতিজি রিমাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তারপর নাটক সাজাতে মরদেহ সিলিং ফ্যানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই।
চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
