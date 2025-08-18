  2. দেশজুড়ে

স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে পেটালেন বিএনপি-ছাত্রদল নেতারা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সাতক্ষীরা
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে পেটালেন বিএনপি-ছাত্রদল নেতারা

সাতক্ষীরায় বিদ্যালয়ে ঢুকে সহকারী শিক্ষককে মারধর করেছেন বিএনপি ও ছাত্রদল নেতারা। রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে সদর উপজেলার বল্লী মুজিবুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগে জানা যায়, রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সেলিম আক্তার মন্টুসহ স্থানীয় কয়েকজন ছাত্রদল নেতা ও তাদের সহযোগীরা স্কুলে প্রবেশ করে সহকারী শিক্ষক শফিকুর ইসলামের ওপর চড়াও হন। এসময় লোহার রড, হাতুড়ি, জিআই পাইপ ও লাঠিসহ অস্ত্র নিয়ে তারা অফিসকক্ষে ঢুকে শফিকুর ইসলামের কলার ধরে মারপিট শুরু করেন। পরে শিক্ষককে টেনে-হিঁচড়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে গিয়ে আবারো বেদম প্রহার করা হয়।

স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে পেটালেন বিএনপি-ছাত্রদল নেতারা

শিক্ষক শফিকুর ইসলাম অভিযোগ করেন, হামলাকারীরা ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় এবং পরবর্তীতে তাকে হুমকি দেয় যে পুনরায় স্কুলে এলে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে কিংবা হত্যার শিকার হতে হবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত মনে হয়েছে। অভিযোগের বিষয়ে আমার কাছে কেউ কিছু জানায়নি। হঠাৎ স্কুলে ঢুকে তারা শিক্ষক শফিকুরকে আক্রমণ করে টেনে নিয়ে যায়। পরে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা তাকে উদ্ধার করেন।

স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে পেটালেন বিএনপি-ছাত্রদল নেতারা

অভিযোগের বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সেলিম আক্তার মন্টু কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। আর অভিযুক্ত ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা কামরুজ্জামান সবুজ ফোন রিসিভ করেননি।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামিনুল হক জানান, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আহসানুর রহমান রাজীব/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।