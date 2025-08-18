  2. দেশজুড়ে

হবিগঞ্জে হয়ে গেলো ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ

প্রকাশিত: ০৯:৫১ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিমের ‘কোন মিস্তরী নাও বানাইল, কেমন দেখা যায়। ঝিলমিল ঝিলমিল করে রে ময়ূরপঙ্খী নাও’ গানের সুরে সুরে চলছে বৈঠা ছন্দচালন। এগিয়ে চলছে নৌকা। টানাটান উত্তেজনা নিয়ে পাড়ে উৎসুক জনতার ভিড়। সবার চোখ কোন নৌকা এগিয়ে যায় সেদিকে।

এ চিত্র হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচের। রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার নোয়াগাঁও হাওরে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে নোয়াগাঁও জননী-জন্মভূমি পরিষদ। প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৭টি নৌকা অংশ নেয়। গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ধরে রাখতে কয়েক বছর ধরে এমন আয়োজন করছে সংগঠনটি। রোববার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্মরণে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সংগঠনটি।

এসময় প্রতিযোগিতা দেখতে হাওড়ের পাড়ে হাজারও মানুষ ভিড় জমান। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় বানিয়াচং উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের নৌকা। রানারআপ হয় হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লামা পইলের আসমত আলীর নৌকা ও শিকারপুর গ্রামের নৌকা তৃতীয় স্থান অর্জন করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার ফ্রিজ, দ্বিতীয় পুরস্কার এলইডি টেলিভিশন ও তৃতীয় পুরস্কার কাপ দেওয়া দেওয়া হয়। এছাড়া অংশগ্রহকারী সবাইকে সৌজন্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আহমেদ আলী মুকিব। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন পুলিশ সুপার এএনএম সাজেদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি নেতা সাবেক এমপি শেখ সুজাত মিয়া, জেলা যুবদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কুহিনুর আলম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সৈয়দ মুশফিক আহমেদ, ছাত্রদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাহ মো. রায়হান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলাকার জ্যেষ্ঠ নাগরিক ধলাই শাহ।

