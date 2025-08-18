টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সড়ক অবরোধ

টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সড়ক অবরোধ
কক্সবাজার-টেকনাফ হাইওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের শিক্ষা প্রকল্প থেকে চাকরিচ্যুত স্থানীয় শিক্ষকরা।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল থেকে হাইওয়ে সড়কের উখিয়ার কোটবাজার এলাকায় এ কর্মসূচি শুরু করেন তারা।
জানা গেছে, এর আগেও চাকরিচ্যুত স্থানীয় শিক্ষকরা দাবি আদায়ে সড়ক অবরোধ করেছিলেন। পরে প্রশাসনের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে অবরোধ তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু দাবি পূরণ না হওয়ায় দ্বিতীয় বারের মত আবারও অবরোধ শুরু করেছেন। অবরোধের ফলে সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অবরোধ চলছে।
আন্দোলনকারী শিক্ষক রোমানা আক্তার বলেন, এনজিও সংস্থাগুলো দিনের পর দিন স্থানীয় শিক্ষকদের সঙ্গে বৈষম্য করে আসছিল, পরে তারা বিনা কারণে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কর্মরত ১২৫০ জন শিক্ষককে ছাঁটাই করেন। এ ঘটনার পরে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে এর আগেও আন্দোলনে করেছিলাম। পরে এনজিও সংস্থা বা প্রশাসনের কর্মকর্তারা আমাদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেও এই পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আবারো আমরা আন্দোলনে নেমেছি।
আন্দোলন চলাকালীন গাড়িতে আটকে পড়া রহিম উল্লাহ নামে এক যাত্রী বলেন, স্থানীয় শিক্ষকরা তাদের দাবি আদায়ে আন্দোলনে করছেন, এ ঘটনায় আমরা আটকা পড়ে আছি। অনেক যানজট সৃষ্টি হয়েছে। জরুরি কাজেও যেতে পারছি না।
উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ কামরুল হাসান চৌধুরী বলেন, হাইওয়ে সড়কের কোটবাজার এলাকায় স্থানীয় শিক্ষকরা বিক্ষোভ করছেন বিষয়টি জেনেছি, এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অবগত করা হয়েছে।
জাহাঙ্গীর আলম/এমএন/জিকেএস