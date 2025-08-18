টিপু মুনশির ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেফতার
সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) লাভলু মিয়াকে (২৮) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (১৭ আগস্ট) রাত আড়াইটার দিকে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার সারাই ইউনিয়নের মদামুদন গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। লাভলু মিয়া ওই গ্রামের তইবুল খাঁর ছেলে।
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের হারাগাছ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মেহেদী হাসান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল মদামুদন গ্রামে অভিযান চালায়। এসময় সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির ব্যক্তিগত সহকারী লাভলু মিয়াকে গ্রেফতার করে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান বলেন, সনাতন জাগরণ মঞ্চের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ও ইসকন নেতা চিন্ময় দাস প্রভুর মুক্তির দাবিতে রংপুরে মিছিল চলাকালীন সংঘর্ষের ঘটনায় করা মামলায় লাভলুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সোমবার দুপুরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়।
