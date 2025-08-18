পিরোজপুরের স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ঝালকাঠিতে গ্রেফতার
পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক আজমল হোসেন সরদারকে (৫৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোরে ঝালকাঠি জেলার স্টেশন রোড এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার আজমল কাউখালী গোসনতারা গ্রামের মৃত ফারুক সরদারের ছেলে।
২০২৪ সালের ৪ আগস্ট কাউখালী উপজেলা বিএনপির অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে সোমবার আদালতে পাঠানো হয়েছে তাকে।
কাউখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান জানান, উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক আজমল হোসেনের সরদারকে গ্রেফতারের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
মো. তরিকুল ইসলাম/জেডএইচ/জেআইএম