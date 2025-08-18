পঞ্চগড়ে আসর থেকে ১২ জুয়াড়ি আটক

পঞ্চগড়ে আসর থেকে ১২ জুয়াড়ি আটক
পঞ্চগড়ে সেনাবাহিনীর আসর থেকে অভিযানে ১২ জুয়াড়িকে আটক করা হয়েছে। এসময় দুই লক্ষাধিক নগদ টাকাসহ ১৩টি মোবাইল জব্দ করা হয়। রোববার (১৭ আগস্ট) রাতে শহরের ডোকরোপাড়ায় অভিযান তাদের আটক করা হয়।
পঞ্চগড় সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর আদনান মোরশেদ আল হক অভিযানের নেতৃত্ব দেন। এসময় সদর থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক হাফিজুর রহমানসহ পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিলেন। আটক জুয়ারিদের রাতেই সদর থানা পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে থানায় নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।
অভিযান সূত্র জানায়, ডোকরোপাড়া মহল্লার পরিবহন শ্রমিক নেতা শামীম আল মামুনের বাসায় জুয়ার আসর চলছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে সেনাবাহিনী। এসময় জুয়াড়িদের আটকের পাশাপাশি নগদ দুই লাখ ১৩ হাজার ৭৯০ টাকা, নয়টি বাটন ফোন ও চারটি স্মার্ট ফোন জব্দ করা হয়।
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লা হিল জামান বলেন, অভিযানে আটক ১২ জুয়াড়ির বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
