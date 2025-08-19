  2. দেশজুড়ে

মোহাম্মদ শাহজাহান

ফ্যাসিস্টদের পতন থেকে শিক্ষা না নিলে আমাদের পরিণতিও ভয়াবহ হবে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, বিগত আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের পতন থেকে শিক্ষা না নিলে আমাদের পরিণতিও এর চেয়ে ভয়াবহ হবে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে নোয়াখালী প্রেসক্লাব চত্বরে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, ‌‘বিএনপি দীর্ঘ ১৭ বছর শুধু ক্ষমতার জন্য লড়াই করেনি, আমরা একটি সুষ্ঠু সুন্দর গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের জন্য লড়াই করেছি, জনগণ যাতে তাদের ভোটাধিকার পায়। আমরা সেটাই চেয়ে আসছি।’

দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে দেশে সংঘটিত বেশকিছু নৃশংস ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকারের নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সরকারকে বলবো, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আরও স্বচ্ছ ও সাহসী ভূমিকা রাখুন।’

জনগণকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘বিএনপি নির্বাচনমুখী দল। কিন্তু আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কেউ কেউ সময়ক্ষেপণ করতে চাইছে বলে আমাদের ধারণা। তবে কোনো যড়যন্ত্রই আগামী নির্বাচনকে বানচাল করতে পারবে না।’

জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সাবের আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলো, সদস্য সচিব হারুনুর রশিদ আজাদ, যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এবিএম জাকারিয়া, জেলা বিএনপির সদস্য গোলাম হায়দায়, অ্যাডভেকেট আবদুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/এএসএম

