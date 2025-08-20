  2. দেশজুড়ে

দেলাওয়ার হোসেন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:২৭ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি দেলাওয়ার হোসেন

জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য দেলাওয়ার হোসেন বলেছেন, যে রাজনৈতিক দল জামায়াতের সঙ্গে জোট করে নির্বাচনে যাবে, তাদের বিজয়ী করার দায়িত্বও জামায়াতের।

বুধবার (২০ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টায় ঠাকুরগাঁও শহরের মির্জা রুহুল আমিন মিলনায়তনে ঠাকুরগাঁও জেলা শাখার আয়োজনে ওয়ার্ড সভাপতি-সেক্রেটারি সম্মেলনে অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসেন বলেন, ‘দেশের জনগণ আজ পরিবর্তন চায়। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জামায়াত সবসময় জনগণের পাশে রয়েছে। তাই যেকোনো জোটবদ্ধ প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে জামায়াত সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।’

জুলাই সনদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের সুন্দর ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দিতে হবে। যদি জুলাই সনদকে পাশ কাটিয়ে নির্বাচনের চেষ্টা হয়, তাহলে দেশের মানুষ তা মেনে নেবে না। নির্বাচনও হতে দেবে না।’

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম, রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের টিম সদস্য ও ঠাকুরগাঁওয়ের সাবেক জেলা আমির মাওলানা আব্দুল হাকিম, ঠাকুরগাঁও জেলা আমির অধ্যাপক বেলাল উদ্দিন প্রধান, সহকারী সেক্রেটারি কফিল উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

তানভীর হাসান তানু/এসআর/জিকেএস

