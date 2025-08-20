  2. দেশজুড়ে

নাটোরে স্ত্রী হত্যায় স্বামীর যাবজ্জীবন

প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
নাটোরের লালপুরে স্ত্রী হত্যায় সিরাজুল ইসলাম (৪১) নামে একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও তিনমাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-৪ এর বিচারক মো. সোহাগ তালুকদার এ রায় দেন।

সাজাপ্রাপ্ত সিরাজুল ইসলাম লালপুর উপজেলার পুরাতন ঈশ্বরদী পশ্চিমপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুস সালামের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্র জানায়, ২০০৯ সালে উপজেলার পুরাতন ঈশ্বরদী পশ্চিমপাড়া গ্রামের সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে রামনারায়ণপুরের হেলাল উদ্দিনের মেয়ে লতা খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে সিরাজুল ইসলাম স্ত্রী লতাকে নির্যাতন করতেন। ২০২০ সালের ২৭ এপ্রিল স্থানীয় জোকাদহ বটতলা এলাকায় লতা খাতুনের মরদেহ পাওয়া যায়।

পরদিন লতার বাবা লালপুর থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করেন। পুলিশ মামলাটি তদন্তের একপর্যায়ে জানায়, লতা খাতুনকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। পরে সিরাজুল ইসলামকে আসামি করে ওই বছরের ১৩ ডিসেম্বর লালপুর থানায় এজাহার দায়ের করেন লতার বাবা হেলাল উদ্দিন। পরে পুলিশ তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করার পর সাক্ষ্যপ্রমাণ শেষে বিচারক এ রায় দেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের এসপিপি আব্দুল কাদের মিয়া বলেন, চারবছর শুনানি ও সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আদালত মামলার রায় ঘোষণা করেন।

