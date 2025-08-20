  2. দেশজুড়ে

বান্দরবানে চাঁদের গাড়ি উল্টে নারী নিহত

প্রকাশিত: ০৭:২৯ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
বান্দরবানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী চাঁদের গাড়ি উল্টে হ্লায়ইনু মার্মা (৪৮) নামে এক নারী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ছয়জন।

বুধবার (২০ আগস্ট) বিকালে বান্দরবান চিম্বুক সড়কের বেতছড়া রাস্তার মেরাইং পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত হ্লায়ইনু মার্মা রোয়াংছড়ি উপজেলার বেতছড়া এলাকার নাচালং পাড়ার বাসিন্দা চথোয়াইমংয়ের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, হাটবাজার শেষে বান্দরবান বাজার থেকে চাঁদের গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিল বেতছড়া এলাকার ১০-১২ জনের একটি দল। যাত্রা পথে গাড়িটি বেতছড়া রাস্তার মেরাইং পাড়া এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে গাড়ির নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন হ্লায়িনু মার্মা। এসময় আহত হয় গাড়িতে থাকা আরও ছয় যাত্রী। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের সদর হাসপাতালে পাঠায়।

বান্দরবান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাকের আহমেদ জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারী নিহত হওয়ার খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

