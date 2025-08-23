প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা
শিক্ষকদের পদোন্নতির বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, শিক্ষকদের পদোন্নতি অত্যন্ত জরুরি। এজন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে এরই মধ্যে লিখিত প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তবে পদোন্নতি না হলেও যদি গ্রেড একই থাকে তাহলে চেইন অব কমান্ড ভেঙে যাবে না।
শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।
হাওর ও চরাঞ্চলে শিক্ষকদের থাকতে না চাওয়াকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, এগুলো (বদলি) যদি কেবল আমাদের সমস্যা হতো তাহলে সমাধান করা যেত, কিন্তু বদলির তদবির আসে ওপর থেকে। আমরা চেষ্টা করছি এসব কাটিয়ে উঠতে।
এর আগে সকাল ১০টায় মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি শিক্ষকদের নীতি-নৈতিকতা মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষকরা যদি নিজেরা সততা ও দায়িত্বশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তাহলে শিক্ষার্থীরাও সঠিকভাবে বেড়ে উঠবে।
অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান, পরিচালক (এনডিসি) মোহাম্মদ কামরুল হাসান, জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তাসহ জেলার বিভিন্ন স্কুলের প্রায় তিন শতাধিক প্রধান শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।
এসকে রাসেল/এমএন/এএসএম