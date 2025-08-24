নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে, গণঅধিকার পরিষদের মুখপাত্রসহ আহত ২২

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে, গণঅধিকার পরিষদের মুখপাত্রসহ আহত ২২
দিনাজপুরের পার্বতীপুরে একটি যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় গণঅধিকার পরিষদের মুখপাত্র ফারুক হাসানসহ গাড়িতে থাকা ২২ জন যাত্রীর সবাই আহত হয়েছেন।
রোববার (২৪ আগস্ট) ভোরে দিনাজপুর-ফুলবাড়ী মহাসড়কের পার্বতীপুর উপজেলার আমবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহতদের মধ্যে রয়েছেন, গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ও সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক হাসান (৩২) ও শের এ বাংলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান (২৫)। এছাড়াও যাত্রীদের মধ্যে আনুমানিক ১৫-১৬ জন নারী ও ৬ জন শিশু ছিল। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে অনেকেই চলে গেছেন। তবে গণঅধিকার পরিষদ নেতা ফারুক হাসান, গণ ছাত্র অধিকার নেতা মোস্তাফিজুর রহমান জজ মিয়া (৪৫) ও রবিন হোসেন(২৮) দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
ফারুক হাসান দুর্ঘটনার পর ফেসবুক লাইভে এসে জানান, পার্বতীপুরের আমবাড়ী এলাকায় ভোরে তাদের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি জলাশয়ে পড়ে যায়। এতে তিনি নিজেসহ সব যাত্রী কমবেশি আহত হন।
তিনি লাইভে বলেন, আমাদের গাড়িটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। চালক হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আহত সবাইকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।
স্থানীয়রা জানান, বাসটি দ্রুতগতিতে দিনাজপুরের দিকে যাচ্ছিল। আমবাড়ী এলাকায় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের জলাশয়ে পড়ে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।
ফুলবাড়ি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সাব অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। তবে আমরা পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করেছে।
আমবাড়ি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ আরিফুর রহমান বলেন, গাড়িতে যাত্রী ছিলেন প্রায় ১৫ জন। সবাই কমবেশি আহত হয়েছেন। আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। কারো গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।
এমদাদুল হক মিলন/এফএ/এমএস