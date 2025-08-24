এবার ১৪ রোহিঙ্গা জেলেকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকান আর্মি

এবার ১৪ রোহিঙ্গা জেলেকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকান আর্মি
মাছ ধরে ফেরার পথে নাফ নদীর মিয়ানমার সীমান্ত থেকে ১৪ রোহিঙ্গা জেলেকে দুটি ট্রলারসহ আটক করে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলের দিকে টেকনাফ নাইক্ষ্যংদিয়া মোহনা নাফ নদীর মিয়ানমারের রাখাইন সীমান্তের অংশ থেকে তাদের আটক করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন করিম উল্লাহ নামের এক জেলে।
এর আগে একই দিন দুপুরে বাংলাদেশি ১২ জেলে আরাকান আর্মি আটক করলেও এখনো পর্যন্ত তাদেরকে ছেড়ে দেয়নি। ১৪ রোহিঙ্গা জেলেদের মধ্যে ট্রলারের দুজন মাঝির নাম জানা গেলেও বাকি ১২ জনের পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি।
দুটি ট্রলারের মাঝি হলেন উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আলী হোসেন ও হামিদ হোসেন। বাকি জেলেরাও উখিয়া ও টেকনাফ রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।
শাহপরীর দ্বীপের জেলে করিম উল্লাহ জানান, শনিবার কয়েকটি মাছ ধরার ট্রলার সাগর থেকে মাছ ধরে ফিরছিল। পথে দুপুরের দিকে টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপ নাইক্ষ্যংদিয়ার ওপারে মিয়ানমারের রাখাইনের অংশে নাফ নদী এলাকায় আরাকান আর্মির সদস্যরা প্রথমে একটি ট্রলারসহ বাংলাদেশি ১২ জেলেকে আটক করে নিয়ে যান। পরে বিকেলের দিকে আবারও দুটি ট্রলারসহ ১৪ রোহিঙ্গা জেলেকে আটক করে নিয়ে যান তারা। এখন পযর্ন্ত কোনো জেলেকে আরাকান আর্মি ছেড়ে দেয়নি।
টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন ১২ বাংলাদেশি জেলে আরাকান আর্মির হাতে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে বাকি ১৪ রোহিঙ্গা জেলের বিষয়ে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
ট্রলার মালিক টেকনাফ নাইট্যং পাড়ার ফরিদ আলম বলেন, দুটি ট্রলারে থাকা ১৪ জেলে আরাকান আর্মির হাতে আটক হয়েছে। আটক জেলে ও ট্রলার দুটি এখনো আরাকান আর্মি হাতে আটক রয়েছে।
