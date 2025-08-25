নোয়াখালীতে আদালতের বারান্দায় স্বামীকে ছুরিকাঘাত

নোয়াখালীতে আদালতের বারান্দায় স্বামীকে ছুরিকাঘাত
নোয়াখালী জেলা জজ আদালতের বারান্দায় স্বামী মহসিন উদ্দিনের গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ অভিযুক্ত সুলতানা সিদ্দিককে আটক করেছে। অন্যদিকে আহত স্বামীকে সদর জেনারেল হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে।
মহসিন উদ্দিন কুতুবপুর গ্রামের খোনার বাড়ির বাসিন্দা। তার ভাই মতিউল ইসলামের বিরুদ্ধে করা একটি চেক ডিজঅনার মামলার শুনানিতে তিনি আদালতে এসেছিলেন। এসময় বারান্দায় তার স্ত্রী সুলতানা সিদ্দিক গলায় ছুরি চালান।
মহসিন উদ্দিন বলেন, ‘পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রী এ হামলা চালিয়েছে। তবে ওই নারী মানসিকভাবে অসুস্থ বলেও জানান তিনি।’
জানা গেছে, ২০১৩ সালে মহসিন উদ্দিন ও সুলতানা সিদ্দিকের বিয়ে হয়। তাদের ৫ বছরের একটি ছেলে রয়েছে।
সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম জানান, ঘটনার পরপর সুলতানা সিদ্দিককে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় কেউ কোনো অভিযোগ করেনি।
