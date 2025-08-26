  2. দেশজুড়ে

জাগো নিউজে সংবাদ প্রকাশ

চুয়াডাঙ্গায় ভুল চিকিৎসার অভিযোগে দেশ ক্লিনিকে অপারেশন বন্ধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা
প্রকাশিত: ১০:৪০ এএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
চুয়াডাঙ্গায় ভুল চিকিৎসার অভিযোগে দেশ ক্লিনিকে অপারেশন বন্ধ

চুয়াডাঙ্গায় অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশনের সময় রোগীর পায়ুপথের নাড়ি কেটে ফেলার অভিযোগে দেশ ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সব ধরনের অপারেশন কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। একই সঙ্গে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাগো নিউজসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর এ সিদ্ধান্ত আসে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ টিম ক্লিনিকটি পরিদর্শন করে এ সিদ্ধান্ত দেয়। এসময় রোগীদের ফি আদায়ের রসিদ দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্লিনিক কর্তৃপক্ষকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর জেলা প্রশাসনের একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ আমরা দেশ ক্লিনিক পরিদর্শন করি। সেখানে কিছু অসংগতি পাওয়া গেছে। ফলে অপারেশন থিয়েটারের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া সদর উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আওলিয়ার রহমানকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক এবং দেশ ক্লিনিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গুরুতর চিকিৎসাগত অবহেলার অভিযোগ ওঠে। আলমডাঙ্গা উপজেলার রামনগর গ্রামের নজরুল ইসলাম তার ছেলের ভুল অপারেশনের অভিযোগ এনে আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলায় দেশ ক্লিনিকের পরিচালক হাসিবুল হক শান্ত, ব্যবস্থাপক ইয়াকুব আলী, সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. মো. মশিউর রহমান এবং সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডা. মো. এহসানুল হক তন্ময়কে আসামি করা হয়েছে।

হুসাইন মালিক/এফএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।