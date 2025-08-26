সীতাকুণ্ডে খাদ্যবান্ধব চাল বিতরণকালে বিএনপি-যুবদল সংঘর্ষ
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণেকে কেন্দ্র করে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) উপেজেলার সোনাইছড়ির গামারিতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, সংঘর্ষের একপর্যায়ে আত্মরক্ষার্থে মসজিদের মধ্যে আশ্রয় নেন ট্যাগ অফিসার ও কৃষি উপ-সহকারী অফিসারসহ খাদ্যবান্ধব চাল নিতে আসা নিম্ম আয়ের মানুষ। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় চাল বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়।
সংঘর্ষে সোনাইছড়ি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ দৌলা, কৃষকদলের শফি ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নাছির উদ্দিন আহত হন। নাজিম উদ দৌলাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হলেও নাছির ও শফিকে চিকিৎসার জন্য সীতাকুণ্ড স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
সোনাইছড়ি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নাজি উদ দৌলা বলেন, সকালে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ করার জন্য ঠিকাদার ও ট্যাগ অফিসার গামারিতলা নামকস্থানে আসেন। এসময় ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন উদ্দিন মিন্টু, স্বেচ্ছাসেবক ও কৃষক দল নেতা মুহাম্মদ আলি, আলাউদ্দিন ও তুষারসহ এক দল সন্ত্রাসী লাঠি ও লোহার রড় নিয়ে খাদ্যবান্ধব চাল বিতরণ স্থলে এসে হামলা করে। এতে আমিসহ কয়েকজন নেতা আহত হই। নাছির ও শফিক নামে দুই নেতাকে সীতাকুণ্ড স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন বলেন, স্বৈরাচারের সময়ে জাহেদ নামে একজন ঠিকাদার এই চাল বিতরণ করতো। স্বৈরাচার পতনের পর যুবদল নেতা মোমিন উদ্দিন মিন্টু আর্থিক সুবিধা নিয়ে এ চাল বিতরণ করতেন। বর্তমানে নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়। সরকারি বিধি মোতাবেক স্থানীয় বিএনপির নেতা মোজাহের ঠিকাদারি পেয়েছেন। এ ঠিকাদার থেকে আর্থিক সুবিধা না পাওয়ায় তারা হামলা করেন।
সোনাইছড়ি ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন উদ্দিন মিন্টু বলেন, মসজিদের ভেতরে চাল বিতরণের কার্যক্রম ও চাল নিতে আসা প্রতিজন থেকে ১০০ টাকা নেওয়ার কারণে আমরা প্রতিবাদ করতে গেলেই আমাদের ওপর তারা হামলা চালায়।
তিনি আরও বলেন, মসজিদ ইবাদতের স্থান, মসজিদের ভেতরে কীভাবে চাল বিতরণ করে?
চাল সরবরাহকারী ঠিকাদার মোজাহেরুল ইসলাম বলেন, আমিও বিএনপি সমর্থন করি। কিন্তু সোনাইছড়ি ইউনিয়নের মধ্যে ভালো আর খারাপ কাজ যেটাই হোক তাদের টাকা দিতেই হবে। আসলে এগুলো তলিয়ে বললে নিজের গায়ে চলে আসে। এছাড়াও মসজিদের ভেতরে কোনো চাউল বিতরণ করা হয়নি এবং ১০০ টাকার ওপরে কার্ড বিতরণের সময় নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কারও থেকে ১০০ টাকা কারো থেকে ৫০ টাকা নেওয়া হয়।
ট্যাগ অফিসার ও উপজেলা কৃষি উপসহকারী অফিসার মৃত্রা বিশ্বাস বলেন, সকালে একদল উৎশৃঙ্খল যুবক হাতে লাঠি ও রড় নিয়ে চাল বিতরণ স্থানে হামলা শুরু করে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের ঘটনা হয়। এসময় হামলা থেকে রক্ষা পেতে আমিসহ চাল নিতে আসা গরীব লোকেরা মসজিদে ঢুকে রক্ষা পাই। ঘটনার পর চাল বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়।
সীতাকুণ্ড মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে চাল বিতরণ হচ্ছে। এছাড়া এই ঘটনায় কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেব।
