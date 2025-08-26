চুয়াডাঙ্গায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলায় যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলায় যুবক নিহত
চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার আলোকদিয়া ইউনিয়নে জমি নিয়ে পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে হামলায় মিরাজ (২০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার বাবা তৈয়ব আলী (৪০) গুরুতর আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে আলোকদিয়া ও ভালাইপুর গ্রামের মাঝামাঝি একটি মাঠে এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বাবু (৪৩) ও রাজু (৩২) নামে অভিযুক্ত দুজনকে আটক করেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেড় কাঠা জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তৈয়ব আলীর সঙ্গে তার চাচাতো ভাই দুখমিয়ার ছেলে বাবু ও ভাগ্নে মৃত রহমানের ছেলে রাজুর বিরোধ চলছিল। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার স্থানীয়ভাবে সালিশ হলেও কোনো সমাধান হয়নি।
মঙ্গলবার সকালে তৈয়ব আলী ও তার ছেলে মিরাজ মাঠে পাট শুকাচ্ছিলেন। এসময় বাবু ও রাজু ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালান। ঘটনাস্থলেই মিরাজ নিহত হন ও তৈয়ব গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।
আলোকদিয়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য আল হেলাল বলেন, শরিকানার জমি নিয়ে মাস দুয়েক ধরে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। মঙ্গলবার সকালেও মীমাংসার কোনো সুযোগ ছাড়াই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত মিরাজের মরদেহ উদ্ধার করে ও দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।
চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) নাসের উদ্দিন বলেন, পারিবারিক বিরোধের জেরেই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। এ ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
