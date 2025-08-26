চুয়াডাঙ্গায় জমি নিয়ে বিরোধে হামলায় ছেলের পর বাবারও মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় জমি নিয়ে বিরোধে হামলায় ছেলের পর বাবারও মৃত্যু
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলোকদিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বাবা-ছেলেকে কোপানোর ঘটনায় ছেলের মৃত্যুর পর গুরুতর আহত বাবা তৈয়ব আলীও (৪৫) মারা গেছেন। এর আগে একই হামলায় তার ছেলে মোহাম্মদ মিরাজ (১৬) নিহত হয়।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর সড়কের আলোকদিয়া-ভালাইরপুরের চুলকানিপাড়ায় তুফানের চাতালের অদূরে এ ঘটনা ঘটে। জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বাবা-ছেলেকে কোপানোর ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই ছেলে মারা যান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য পিতাকে কুষ্টিয়া নেওয়ার পথে বেলা আড়াইটার দিকে তিনিও মারা যান।
নিহতরা আলোকদিয়া গ্রামের বাজারপাড়ার বাসিন্দা। এ ঘটনার পরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত রাজু ও বাবুকে আটক করে থানা হেফাজতে নিয়েছে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দীর্ঘদিন যাবত তৈয়ব আলী ও তার চাচাতো ভাই রাজুর সঙ্গে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। রাজু ও বাবু সম্পর্কে মামাতো ভাই। প্রায় দিনই তাদের সঙ্গে জমি নিয়ে ছোটখাটো দ্বন্দ্ব হতো। মঙ্গলবার সকালে এরই জের ধরে বাবু ও রাজু ধারাল অস্ত্র দিয়ে মিরাজ ও তার বাবা তৈয়ব আলীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। এতে ঘটনাস্থলেই ছেলে মোহাম্মদ মিরাজের মৃত্যু হয়ে। রক্তাক্ত অবস্থা বাবা তৈয়ব আলীকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তৈয়ব আলীকে নিয়ে পরিবারের সদস্যরা কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথের মধ্য অবস্থার অবনতি হলে আবারো সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে বেলা আড়াইটার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আফরিনা ইসলাম মৃত ঘোষণা করেন।
এদিকে বাবা-ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় পুরো এলাকাজুড়ে শোকে যেন স্তব্ধ।
চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, জমিজমা নিয়ে বিরোধের জেরে বাবা-ছেলেকে কোপানোর ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই ছেলে মারা যান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য পিতাকে কুষ্টিয়া নেওয়ার পথে তিনিও মারা যান। এ ঘটনায় অভিযুক্ত দুজন বাবু ও রাজুকে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
