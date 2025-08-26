নারায়ণগঞ্জে হত্যা মামলায় একজনের ফাঁসি, দুজনের যাবজ্জীবন

নারায়ণগঞ্জে হত্যা মামলায় একজনের ফাঁসি, দুজনের যাবজ্জীবন
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বেলাল হোসেন নামে এক টিস্যু ব্যবসায়ী হত্যা মামলায় একজনের ও দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাদের ৫০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ৩য় আদালতের বিচারক মো. আমিনুল হক এই রায় দেন। রায় ঘোষণার সময় আসামিদের একজন আদালত উপস্থিত ছিলেন।
দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জের বাঘমারা এলাকার মো. সাহাবুদ্দিনের ছেলে মো. নাদির ওরফে নাছিরকে (৩৫) মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এছাড়া সিদ্ধিরগঞ্জের মোচাক এলাকার মৃত ইব্রাহীম খলিলের ছেলে মো. মানিক মিয়া (৪১) ও সিদ্ধিরগঞ্জের সানারপাড় এলাকার মোশারফ হোসেনের ছেলে মোহনকে (২৫) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে মোহন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম খান এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, সিদ্ধিরগঞ্জ থানার একটি হত্যা মামলায় একজনের ফাঁসি ও দুইজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। রায় ঘোষণার সময়ে একজন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বাকিরা পলাতক আছেন।
আদালতের অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট মো. নজরুল ইসলাম মাসুম বলেন, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট এলাকার মৃত আব্দুর রশিদের ছেলে বেলাল হোসেন সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন হোটেলে টিস্যু বিক্রি করতেন। ২০২২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে পাওনা টাকা সংগ্রহকালে সানারপাড় এলাকায় দুষ্কৃতিকারীরা বেলাল হোসেনকে টাকা ৬০০ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাই করার চেষ্টা করে।
এসময় বেলাল হোসেনের সঙ্গে দুষ্কৃতিকারীদের ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে বেলালকে ছুরিকাঘাত করে। পরে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে হাসপাতালের নেওয়ার পর সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় তার ভগ্নিপতি মো. কাজী জাহিদ সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা করেন। সেই মামলায় আদালত এই রায় ঘোষণা করেন।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এমএন/এমএস