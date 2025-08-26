শামা ওবায়েদ
আ’লীগ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে
বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকু বলেছেন, বিগত স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। গত বছর জুলাই-আগস্টে শেখ হাসিনার নির্দেশে হাজার হাজার ছাত্র-জনতাকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এমন দিন যেন আগামীতে আমাদের দেখতে না হয়।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে ফরিদপুরের সালথা উপজেলার নবকাম পল্লী কলেজের গভর্নিং বডির পরিচিতি ও মতবিনিময় সভায় গভর্নিং বডির সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
শামা ওবায়েদ বলেন, আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন করে দেশনায়ক তারেক রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ৩১ দফা বাস্তবায়ন করে শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আগামীর শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।
নবকাম পল্লী কলেজের অধ্যক্ষ মো. ওবায়দুর রহমান এর সভাপতিত্বে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে সালথা উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আসাদ মাতুব্বর, সালথা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শাহীন মাতুব্বর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
