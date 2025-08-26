  2. দেশজুড়ে

রূপগঞ্জে ৪ শতাধিক অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
রূপগঞ্জে ৪ শতাধিক অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রূপগঞ্জে চার শতাধিক অবৈধ গ্যাস সংযোগ গ্যাস বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস গ্যাস।

মঙ্গলবার (২৬আগস্ট) উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের মাহনা ও আধুরিয়া এলাকার প্রায় চার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাছিবুর রহমানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাসিবুর রহমান বলেন, উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের মাহনা ও আধুরিয়া এলাকায় তিতাস গ্যাসের বিতরণ লাইন থেকে নিম্নমানের পাইপ টেনে শত শত অবৈধ সংযোগ নিয়েছে স্থানীয় একটি চক্র। এতে লাখ লাখ টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে তিতাস গ্যাস কোম্পানি। এ এলাকায় চার শতাধিক অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছি। ভবিষ্যতেও আমাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

নাজমুল হুদা/এএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।