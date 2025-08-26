রূপগঞ্জে ৪ শতাধিক অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রূপগঞ্জে চার শতাধিক অবৈধ গ্যাস সংযোগ গ্যাস বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস গ্যাস।
মঙ্গলবার (২৬আগস্ট) উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের মাহনা ও আধুরিয়া এলাকার প্রায় চার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন অভিযান পরিচালনা করা হয়।
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাছিবুর রহমানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাসিবুর রহমান বলেন, উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের মাহনা ও আধুরিয়া এলাকায় তিতাস গ্যাসের বিতরণ লাইন থেকে নিম্নমানের পাইপ টেনে শত শত অবৈধ সংযোগ নিয়েছে স্থানীয় একটি চক্র। এতে লাখ লাখ টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে তিতাস গ্যাস কোম্পানি। এ এলাকায় চার শতাধিক অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছি। ভবিষ্যতেও আমাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
নাজমুল হুদা/এএইচ/এএসএম