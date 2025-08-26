  2. দেশজুড়ে

বেতবুনিয়ায় পাহাড় কাটার দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

প্রকাশিত: ০৮:০৭ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
রাঙ্গামাটির কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া ডাকবাংলো এলাকায় পাহাড় কাটার দায়ে এক ব্যক্তির ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) কাউখালী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) আওয়ালীন খালেক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত মো. দিদারুল আলম জেলার কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া ডাকঘর পাড়ার আহম্মদ মিঞা সওদাগরের ছেলে।

অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মুমিনুল ইসলাম ও কাউখালী থানার পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মুমিনুল ইসলাম বলেন, ‘পাহাড় কেটে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধংসকারীর বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

