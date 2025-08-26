  2. দেশজুড়ে

ব্যবসায়ীর গুদাম থেকে ১০৭০ বস্তা সার জব্দ

প্রকাশিত: ০৮:১০ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
বগুড়ার আদমদীঘিতে এক ব্যবসায়ীর গুদাম থেকে ১০৭০ বস্তা রাসায়নিক সার জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিশাত আনজুম অনন্যার নেতৃত্বে মুরইল বাজার এলাকায় মেসার্স রাফি ট্রেডার্সে অভিযান চালানো হয়। এসময় দোকানের মালিক হাজী আশরাফ আলী মৃধাকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

জানা গেছে, হাজী আশরাফ আলী মৃধা উপজেলার মুরইল বাজারের রাইকালি সড়কে মেসার্স রাফি ট্রেডার্সে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবসা করেন। ব্যবসার আড়ালে প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রাসায়নিক সার মজুদ ও অধিক মুনাফায় বিক্রি করে আসছেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত মঙ্গলবার বিকালে ওই দোকানে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় দোকানের গুদামে অবৈধভাবে মজুদ করা ৮০০ বস্তা এমওপি, ১৭০ ডিএপি ও ১০০ বস্তা টিএসপি সার পাওয়া যায়। সার মজুদের ব্যাপারে সদুত্তর দিতে না পারায় তার ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সন্ধ্যায় জব্দকৃত সারের মধ্যে ২৪৫ বস্তুা এমওপি সার দুই লাখ ৪১ হাজার ৩২৫ টাকা মূল্য ধরে নিলামে বিক্রি করা হয়েছে।

