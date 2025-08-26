গরমে অসুস্থ ১৫ শিক্ষার্থী, চারজন হাসপাতালে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের একটি বিদ্যালয়ে প্রচণ্ড গরমে ১৫ শিক্ষার্থী অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এসময় চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৬আগস্ট) দুপুরে উপজেলার ইচ্ছাময়ী পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাউছার বেগম জানান, দুপুরে কয়েকজন শিক্ষার্থী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যালয় ছুটি এবং অসুস্থ সব শিক্ষার্থীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠাই। বাকি শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাসায় পাঠানো হয়েছে। এছাড়া চার শিক্ষার্থী ভর্তি রয়েছে।
পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হাসপাতালে এসে অসুস্থ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. কিশলয় সাহা বলেন, অতিরিক্ত গরমের কারণে এ ধরনের অসুস্থতা হয়। শরীরের অতিরিক্ত ঘাম, পর্যাপ্ত পানি ও লবণের অভাব, শারীরিক দুর্বলতা এবং পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাবে শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।
তিনি আরও বলেন, গরমের সময় শিশু ও কিশোরদের যথেষ্ট পানি পান এবং ছায়াযুক্ত স্থানে বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন, যাতে এ ধরনের ঘটনা এড়ানো যায়।
