ব্রাহ্মণবাড়িয়া
মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাবেক ছাত্রদল নেতা নিহত
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নাহিদ হোসেন রাসেল (৩০) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের বিয়াল্লিশহর এলাকায় মল্লিকা সিএনজি পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রাসেল আশুগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের আশুগঞ্জ বাজার এলাকার বাসিন্দা। তিনি ডাচ-বাংলা ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া তিনি আশুগঞ্জ সার কারখানা হাউসিং ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।
পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে রাসেল মোটরসাইকেল চালিয়ে কাউতলী থেকে সুলতানপুর যাচ্ছিলেন। পথে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে ধাক্কা লাগলে ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনায় তার সঙ্গে থাকা সহযাত্রী তপু (২৮) আহত হয়েছেন।
সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মোজাফফর হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের মরদেহ জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
