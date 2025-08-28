  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি নড়াইল
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
অপারেশন থিয়েটারে রোগী নিয়ে টিকটকে মত্ত নার্স

নড়াইলের লোহাগড়া পৌরসভায় জয়পুর লাহুড়িয়া সড়কের পাশে অবস্থিত প্রত্যাশা ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার যেন এক নাট্যমঞ্চ। অপারেশন থিয়েটারে রোগীর সঙ্গে টিকটক ভিডিও করছেন ক্লিনিকের নার্স প্রিয়া।

বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে ওই ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটারে রোগীর সঙ্গে করা টিকটক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এ নিয়ে নানা আলোচনা সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

টিপু সুলতান নামে এক ব্যক্তি ফেসবুকে ভাইরাল হওয়া টিকটক ভিডিওতে মন্তব্য করেন, ‘একটা মহিলাকে সিজার করছে সে আছে অজ্ঞান অবস্থায়, আর তার সেলাই পেট এই ভাবে ভিডিও করে ছাড়ছে, ঐ বিয়াদোবের নামে মামলা করেন।’

রফিকুল ইসলাম নামে একজন মন্তব্য করেন, ‘প্রথমত তাকে এই পেশা থেকে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত তাকে অন্যের শারীরিক (ইজ্জত) মা-বোনের সম্মান নষ্ট হওয়ার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয়ত তাকেসহ ওই নার্সিং হোমের মালিকের আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে।’

জানা গেছে, লোহাগড়া পৌরসভার জয়পুর গ্রামের ফুলিকাজির মোড়ে প্রত্যাশা ক্লিনিকে কর্মরত নার্স প্রিয়া অপারেশন থিয়েটারে দাঁড়িয়ে অচেতন ও মুমূর্ষু রোগীদের নিয়ে টিকটক ভিডিও বানিয়ে আপলোড করেছেন, যা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিধিবহির্ভূত। এ নিয়ে এলাকায় সমালোচনার ঝড় বইছে।

ক্লিনিক সূত্রে জানা গেছে, প্রিয়া নবম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তিনি উপজেলার লাহুড়িয়া ইউনিয়নের শরশুনা গ্রামের মোসাব শেখের মেয়ে।

এসব অভিযোগের বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত প্রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার ভুল স্বীকার করেন এবং বিষয়টি নিয়ে ক্ষমা চান।

অন্যদিকে প্রত্যাশা ক্লিনিকের মালিক সেলিম ভুল স্বীকার করে প্রিয়াকে ক্ষমা করে দিতে বলেন।

এ বিষয়ে লোহাগড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আবুল হাসনাত বলেন, অপারেশন থিয়েটারের কোনো কর্মকাণ্ড প্রকাশ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। আর সেখানে মুমূর্ষু রোগীকে অপারেশন থিয়েটারের বেডে রেখে টিকটক করা সীমাহীন অপরাধ।

