আরও ৭ রোহিঙ্গা জেলেকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকান আর্মি

আরও ৭ রোহিঙ্গা জেলেকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকান আর্মি
সেন্টমার্টিনের দক্ষিণ সাগরে মাছ ধরার সময় ট্রলারসহ সাত রোহিঙ্গা জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি। বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে তাদের আটক করে ধরে নিয়ে যায় আরাকান আর্মি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আরেক জেলে নুর মোহাম্মদ বলেন, বুধবার সেন্টমার্টিন দ্বীপের দক্ষিণ সাগরের নিকটবর্তী সীতা নামক স্থানে জেলেরা মাছ ধরেছিরেন। সেসময় দুটি স্পিডবোট যোগে এসে আরাকান আর্মির সদস্যরা ধাওয়া দেন। কিছু ট্রলার পালিয়ে যেতে পারলেও নুরুল কায়সারের মালিকানাধীন ট্রলারটি আটক করেন আরাকান আর্মির সদস্যরা। ওই ট্রলারে সাতজন রোহিঙ্গা জেলে ছিলেন।
তিনি আরও বলেন, সাগরে মাছ ধরার সময় নির্দিষ্টভাবে সীমান্ত চিহ্নিত করা জানা যায় না। সেক্ষেত্রে জেলেরা অনেক সময় ভুলে মিয়ানমার সীমান্তে কিছুটা ঢুকে পড়েন।
আরও পড়ুন
ট্রলার মালিক নুরুল কায়সার বলেন, তার ট্রলারটির দাম ২২ লাখ টাকা। আরাকান আর্মির সদস্যরা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে সাত জেলেসহ ট্রলারটি নিয়ে গেছে। জেলেদেরসহ ট্রলারটি ফেরত আনার ব্যবস্থা করার জন্য সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।
টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন বলেন, নতুন করে সেন্টমার্টিনের অদূরে সাগর থেকে সাত জেলেকে ট্রলারসহ আরাকান আর্মি আটক করেছে বলে শুনেছি।
এর আগে চলতি মাসেই নাফ নদী থেকে সাতটি ট্রলারসহ ৪৯ জনকে জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি। তবে কাউকেই এখনো ছেড়ে দেয়নি।
জাহাঙ্গীর আলম/ইএ