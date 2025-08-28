  2. দেশজুড়ে

ঋণের বোঝা সইতে না পেরে প্রাণ দিলেন ব্যবসায়ী

প্রকাশিত: ০৯:০৫ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় এনজিও ও স্থানীয়দের কাছ থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা ঋণ নিয়ে চাপ সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন এক ব্যবসায়ী।

বুধবার (২৭ আগস্ট) সকালে কীটনাশক পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে স্বজনরা উদ্ধার করে মঠবাড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওই ব্যবসায়ীর নাম নান্না ফরাজী (৫৫)। তিনি উপজেলার মিরুখালী ইউনিয়নের বাদুরা গ্রামের বাসিন্দা। নান্না স্থানীয় বাজারে সুপারির ব্যবসা করতেন।

নিহতের বড় ভাই তোফায়েল ফরাজী জানান, তার ভাই নান্না ফরাজি স্থানীয় বাজারে সুপারির ব্যবসা করে আসছিলেন। ব্যবসার জন্য এনজিও ও স্থানীয় লোকজনের কাছে প্রায় দেড় কোটি টাকা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

নান্না ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি করেন তোফায়েল ফরাজী।

এদিকে বিষপানের আগে চিরকুট লিখে যান নান্না ফরাজী। তিনি লেখেন, ‘আমি নান্না ফরাজী। আমার মৃত্যুর জন্য ফ্যামিলির কোনো লোক দায়ী না। আমার মেলা টাকা দেনা, তা দেওয়ার মতো কোনো পথ নাই, তাই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। ভাই-বন্ধু মাফ করতে পারলে মাফ করবেন।’

মঠবাড়িয়া থানার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল হালিম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

