পিস্তল পরিষ্কার করার সময় গুলিবিদ্ধ পুলিশ সদস্য

প্রকাশিত: ১১:৩৮ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
পিস্তল পরিষ্কার করার সময় গুলিবিদ্ধ পুলিশ সদস্য

রাজশাহীতে অস্ত্র পরিষ্কার করার সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক পুলিশ সদস্য। বুধবার (২৭ আগস্ট) দিবাগত রাত ১১টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত ওই পুলিশ সদস্য হলেন, ওয়ারেস আলী (৪৫)। তিনি রাজশাহী মেট্রপলিটন পুলিশের কাটাখালী থানায় কর্মরত।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডা. শংকর কুমার বিশ্বাস এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে কাটাখালী থানার এসআই ওয়ারেস আলী নিজ নামে ইস্যুকৃত পিস্তল পরিষ্কার করার সময় দুর্ঘটনাবশত ডান পায়ের হাঁটুর উপরে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসেন। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ৩১নং ওয়ার্ডে ভর্তির নির্দেশ প্রদান করেন। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন আছেন।

এ বিষয়ে জানতে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কাটাখালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মতিনকে পাওয়া যায়নি।

