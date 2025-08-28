  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড়ে ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা, যুবক আটক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ১০:১৩ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
পঞ্চগড়ে ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা, যুবক আটক

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার ভজনপুর বাজারে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ভজনপুর শাখায় ডাকাতি চেষ্টার অভিযোগে সহিদুল হক (২৮) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে ব্যাংকের ভেতর থেকে ডাকাতির সরঞ্জামসহ তাকে আটক করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ব্যাংকের নৈশ প্রহরী রাতের খাবারের জন্য ব্যাংক থেকে বের হন। কিছুক্ষণ পর তিনি ব্যাংকের ভেতর শব্দ শুনে ভেতরে লাইটের আলো দেখতে পান। সন্দেহ হলে তিনি ব্যাংক ম্যানেজারসহ পুলিশকে অবহিত করেন। এক পর্যায়ে তিনি স্থানীয়দের সহায়তায় ব্যাংকের ভেতরে ঢুকে হাতেনাতে ওই যুবককে আটক করেন। এসময় তার কাছে থাকা একটি ব্যাগ থেকে ডাকাতির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

খবর পেয়ে তেঁতুলিয়া মডেল থানা পুলিশ সহিদুলকে আটক করে রাতে থানায় নিয়ে যায়। আটক সহিদুল ভজনপুর ইউনিয়নের সারাপিগছ এলাকার সতরু মোহাম্মদের ছেলে।

পঞ্চগড়ে ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা, যুবক আটক

ব্যাংকের নৈশ প্রহরী আনিস জানান, রাতে বাইরে থেকে হঠাৎ ব্যাংকের ভেতর আলো দেখতে পাই। সঙ্গে কিছু একটা শব্দ আসতে থাকে। একা সাহস না পেয়ে ব্যাংক ম্যানেজার ও কর্মকর্তাদের জানাই। পরে স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে ভেতরে গিয়ে ওই ডাকাতকে দেখতে পাই।

স্থানীয় ইউপি সদস্য তবিবর রহমান বলেন, ধারণা করা হচ্ছে ওই যুবক বিকেলে কোনো এক সময় ব্যাংকে এসে ভেতরে লুকিয়ে ছিলেন। রাতে সবাই বের হলে ডাকাতির চেষ্টা করেন।

তেঁতুলিয়া মডেল থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আসাদ বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একজনকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সফিকুল আলম/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।