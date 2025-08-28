  2. দেশজুড়ে

বিস্ফোরক সংকটে মধ্যপাড়া পাথর খনিতে উৎপাদন বন্ধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি দিনাজপুর
প্রকাশিত: ১২:১৩ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
বিস্ফোরক সংকটে মধ্যপাড়া পাথর খনিতে উৎপাদন বন্ধ

বিস্ফোরক সংকটে দিনাজপুরের পার্বতীপুরের মধ্যপাড়া পাথর খনিতে ষষ্ঠ বারের মতো অনির্দিষ্টকালের জন্য পাথর উত্তোলন ও খনির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।

এর আগে বিস্ফোরকের অভাবে প্রথম ২০১৪ সালে ২২ দিন, ২০১৫ সালে দুই মাস এবং ২০১৮ সালের জুন মাসে সাতদিন ও ২০২২ সালের মার্চ মাসে ১৪ দিন ও একই বছরের ১ মে উৎপাদন বন্ধ হয়ে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ ছিল।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে এ বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী ডিএম জোবায়েদ হোসেন। তবে খনির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চালু থাকবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, খনির পাথর উৎপাদন ও খনি উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত অতি প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মধ্যপড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে চাহিদামতো সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এতে খনির পাথর উৎপাদন কার্যক্রম ও উন্নয়ন কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ গেছে।

খনির কার্যক্রম সচল রাখতে বিস্ফোরক (অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট) একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন সময়ে এমজিএমসিএল এই বিস্ফোরক দ্রব্য সময়মতো সরবরাহ করতে না পারায় বেশ কয়েকবার খনির পাথর উত্তোলন ও উন্নয়ন কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

খনি বিশেষজ্ঞদের মতে, বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি করতে দেরি হলে খনি উন্নয়ন এবং উৎপাদন বন্ধ থাকার কারণে সংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ ও যন্ত্রাংশ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই নিরবচ্ছিন্নভাবে পাথর খনির কার্যক্রম চালু রাখার জন্য সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছে স্থানীয়রা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী ডিএম জোবায়েদ হোসেন বলেন, বিস্ফোরক সংকটের কারণে খনির উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। তবে খনির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চালু থাকবে। দ্রুত সময়ে বিস্ফোরক খনিতে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এমদাদুল হক মিলন/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।