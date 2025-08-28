১২ ফুট লম্বা অজগর ধরে বাড়ি নিয়ে গেলেন যুবক

১২ ফুট লম্বা অজগর ধরে বাড়ি নিয়ে গেলেন যুবক
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে ১২ ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা। বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে উপজেলার মীরপুরে ভারতীয় সীমান্তবর্তী বাকশীমূল ইউনিয়নের একটি কালভার্টের নিচ থেকে অজগরটি উদ্ধার করা হয়। পরে স্থানীয় যুবক আলাউদ্দিন বস্তাবন্দি করে সাপটি নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়।
স্থানীয়রা জানায়, কালভার্টের নিচে বিশাল আকৃতির অজগরটি দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পরে আলাউদ্দিন সাহসিকতার সঙ্গে সেটি ধরে ফেলেন। অনেকে তাকে সাপটি বিক্রি করার পরামর্শ দিচ্ছেন।
অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য রফিকুল ইসলাম জানান, অজগরটি প্রায় ১২ ফুট লম্বা। সম্ভবত এক বছর আগে সীমান্ত এলাকায় বন বিভাগের কর্মকর্তারা যে অজগর অবমুক্ত করেছিলেন, সেটিই ভেসে এখানে এসেছে। আমি চাই সাপটি আবার বন-জঙ্গলে অবমুক্ত করা হোক।
বুড়িচং উপজেলা বন বিভাগের কালিকৃঞ্চনগর বিট কর্মকর্তা ইয়াজুল বলেন, রাতেই অজগরর বিষয়ে জেনেছি। সকালে সাপটি উদ্ধার করা হয়েছে। দ্রুত অবমুক্ত করা হবে।
