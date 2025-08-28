ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকের ভল্ট থেকে টাকা চুরি
ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ বাজারে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার জানালার গ্রিল কেটে টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এজেন্ট ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে ১ লাখ ২৫ হাজার ৭৫৯ টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এসময় সিসিটিভির হার্ডডিস্কগুলো নিয়ে গেছে চোর চক্র।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে ব্যাংকে ঢুকে চুরির বিষয়টি টের পায় কর্তৃপক্ষ। এর আগে বুধবার রাতের কোনো এক সময় চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
- আরও পড়ুন
- ছেলে-শাশুড়ির পর এবার না ফেরার দেশে হাসান
- ভাইয়ের কাছে রাখা টাকা-সোনা ফেরত চাওয়ায় চোখ উপড়ে ফেললো দুই ভাই
- বিনামূল্যে ১৭ কোটি টাকার ওষুধ এনে প্রশংসার শীর্ষে রামেকের শীর্ষ
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, গাড়াগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড মসজিদের পাশের মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং শাখা অবস্থিত। বুধবার দিবাগত মধ্যরাতে ভবনের পেছনে মই লাগিয়ে ব্যাংকের জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে চোরচক্র। তারা ভল্ট ভেঙে নগদ ১ লাখ ২৫ হাজার ৭৫৯ টাকা চুরি করে। এসময় সিসি ক্যামেরার ডিভাইস নিয়ে যায় তারা। সকালে ব্যাংক খুলে কর্মচারীরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়।
শৈলকূপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান বলেন বলেন, চুরির খবর পেয়েছি। ভোল্ট থেকে টাকা নিয়ে গেছে। সিসিটিভির হার্ডডিস্কও নিয়ে গেছে। ভল্টের তালা ভেঙে টাকা নিয়ে গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ, তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শাহজাহান নবীন/এফএ/এএসএম