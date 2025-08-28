বিস্ফোরণে দগ্ধ
বাবার মৃত্যু ভোরে, দুপুরে চলে গেলো শিশু জান্নাত
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে বাবা ও ভাইয়ের মৃত্যুর পর চলে গেলো চার বছর বয়সী শিশু জান্নাত। এ নিয়ে একই পরিবারের চার সদস্য মারা গেলেন।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুর ১টায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটির মৃত্যু হয়।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বিস্ফোরণে দগ্ধের পর হতে বাবা-মাসহ আহত স্বজনদের সঙ্গে টানা পাঁচদিন ধরে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল শিশু জান্নাত। আজ দুপুরে শিশুটি মারা যায়।
বিষয়টি জাগো নিউকে নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান।
তিনি বলেন, ‘জান্নাত নামের মেয়েটির শরীরের ৪০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। আজ দুপুর ১টায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে ভোরে তার বাবা হাসান গাজী মারা যান। বর্তমানে শিশুটির মা সালমাসহ দুজন চিকিৎসাধীন।’
এরআগে, গত ২২ আগস্ট দিনগত রাত সাড়ে ৩টায় আচমকা বিস্ফোরণে পাশাপাশি দুটি ঘরের একই পরিবারের ৯ সদস্য দগ্ধ হোন। পরে তাদের জাতীয় বার্ন ইনিস্টিউট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৪ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় একমাস বয়সী শিশু ইমাম উদ্দিন এবং ২৫ আগস্ট তার নানি তাহেরা আক্তার (৫০) মারা যান। নিহত হাসান গাজীর ছেলে শিশু ইমাম উদ্দিন।
মো. আকাশ/এসআর/জিকেএস