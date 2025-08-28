ডিবি পুলিশ দেখে নদীতে ঝাঁপ, ২৪ ঘণ্টা পর ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার
গাজীপুরের কড্ডা এলাকায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) দেখে দৌড়ে পালানোর সময় তুরাগ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হন বালু ব্যবসায়ী আমজাদ হোসেন। পরে ২৪ ঘণ্টা পর নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। তিনি গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কাঠালিয়া পাড়া এলাকার ইদ্রিস আলীর ছেলে।
স্বজনদের অভিযোগ, সন্ধ্যা ৬টার দিকে ডিবি পুলিশের উপস্থিতি দেখে আমজাদ হোসেন আতঙ্কিত হয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন। স্থানীয়রা রাতভর খোঁজাখুঁজি করেন। না পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলকে খবর দেন।
টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে তুরাগ নদীতে উদ্ধার অভিযান চালায়। দিনব্যাপী তল্লাশির পর সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে সন্ধ্যায় অভিযান শেষ করার সময় নদীতে মরদেহ ভেসে উঠে। পরে ডুবুরি দল সেটি উদ্ধার করে।
টঙ্গী ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র বিএফএমএস মো. শাহিন আলম মরদেহ উদ্ধারের সত্যতা নিশ্চিত করেন।
গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুন বলেন, ডুবুরি দল নিখোঁজ আমজাদ হোসেনকে উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করেছে এবং অবশেষে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে।
গাজীপুর গোয়েন্দা পুলিশের সহকারী কমিশনার আমির হোসেন বলেন, ‘ছিনতাই ও ডাকাতি প্রতিরোধে মহাসড়কে ডিবি পুলিশের টিম কাজ করে। ওই বালু ব্যবসায়ী পুলিশ দেখে দৌড়ে পালাতে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন। তাকে গ্রেফতার বা আটকের জন্য গোয়েন্দা পুলিশের কোনো টিম সেখানে যায়নি।
মো. আমিনুল ইসলাম/আরএইচ/জেআইএম