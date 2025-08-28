লতিফ সিদ্দিকীর বাড়িতে আগুনের ভিডিওটি ‘ভুয়া’, নিরাপত্তায় পুলিশ

লতিফ সিদ্দিকীর বাড়িতে আগুনের ভিডিওটি ‘ভুয়া’, নিরাপত্তায় পুলিশ
আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী ও বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর ভাই আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যার পর থেকে ভিডিওটি ভাইরাল হলে দেশজুড়ে আলোচনার জন্ম দেয়। তবে ঘটনাটি ‘গুজব’ বলে জানিয়েছে পুলিশ, স্থানীয় ও লতিফ সিদ্দিকীর স্বজনরা।
এ ঘটনার পর লতিফ সিদ্দিকীর বাড়িতে নিরাপত্তায় পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে ‘আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের সংবিধান’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে ‘মঞ্চ ৭১’। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল গণফোরামের সাবেক সভাপতি ড. কামাল হোসেনের। তবে তিনি আসেননি।
আলোচনা সভায় প্রথমে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান (কার্জন)। শেখ হাফিজুর রহমানের বক্তব্য শেষ হওয়ার পরেই মিছিল নিয়ে একদল ব্যক্তি ডিআরইউ মিলনায়তনে ঢোকেন। এসময় তারা স্লোগান দেন। একপর্যায়ে তারা গোলটেবিল আলোচনার ব্যানার ছিঁড়ে আলোচনায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। দুপুর ১২টার দিকে পুলিশ এলে তারা লতিফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমানসহ অন্তত ১৫ জনকে তুলে দেন।
এদিকে সন্ধ্যার পর থেকে টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার থানা সংলগ্ন লতিফ সিদ্দিকীর গ্রামের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে লুটপাটের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।
৪০ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, একটি ভবনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সেখানে উৎসুক জনতা ভিড় করছেন।
এ বিষয়ে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর একান্ত সচিব ফরিদ আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, ‘এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। এটি গুজব। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী লতিফ সিদ্দিকীর বাসায় নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছে।’
কালিহাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, লফিত সিদ্দিকীর বাড়িতে আগুনের ঘটনাটি গুজব। তবে তার বাড়িতে নিরাপত্তায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জেআইএম