বিএনপি নেতা হত্যা মামলার আসামির বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার
শরীয়তপুরের জাজিরায় বিএনপি নেতা খবির সরদার হত্যা মামলার প্রধান আসামি আলমাস সরদারের বস্তাবন্দি মরদেহ মাটিচাপা অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে বড়কান্দি ইউনিয়নের উমরদি মাদবর কান্দি এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির পাশ থেকে দুর্গন্ধ বের হলে মাটি খুঁড়ে বস্তা বন্দি মরদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের স্বজনরা মরদেহ শনাক্ত করে।
এর আগে বুধবার রাতে মসজিদে আজান দেয়া নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে খবির সরদার নামে বিএনপি এক নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ ওঠে আলমাসের বিরুদ্ধে। নিহত খবির সরদার বড়কান্দি ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। পরে তার নিহতের ভাই দানেশ সরদার বাদী হয়ে আলমাসসহ ২০ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাত আরও ২০/২৫ জনকে আসামি করে জাজিরা থানায় হত্যা মামলা করেন। এ ঘটনার পর বস্তাবন্দি অবস্থায় আলমাসের মরদেহ পাওয়া যায়। পরপর দুই হত্যাকাণ্ডে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাইনুল ইসলাম বলেন, খবির সরদারকে হত্যার ঘটনার প্রধান আসামি আলমাস সরদার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বিধান মজুমদার অনি/এএইচ/জিকেএস