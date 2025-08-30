পুলিশের পোশাক পরে ডাকাতি, আটক ২
বাগেরহাটের রামপালে পুলিশের পোশাক পরে ডাকাতি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় ডাকাত দলের প্রধানসহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকালে রামপাল থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে মোল্লাহাট এলাকা থেকে তাদের আটক করে।
আটকরা হলেন- ডাকাত দলের প্রধান ও নরসিংদী জেলার মাধবদি উপজেলার তারা মিয়ার ছেলে মো. রিয়াজ (৩০) এবং আরেকজন গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার সাইদুল হোসেনের ছেলে আল আমিন (৪০)।
তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে জানিয়েছে রামপাল থানার ওসি আতিকুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় জড়িত আরও ৫/৬ জন অভিযানের সময় পালিয়ে যায়। তবে তাদের আটকে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
রামপাল থানার ওসি আতিকুর রহমান শুক্রবার রাত ৯টায় জানান, উপজেলার গৌরম্ভা ইউনিয়নের চিত্রা গ্রামের আসাদের বাড়িতে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত ২টায় পুলিশের পোশাক পরে সংঘবদ্ধ একটি দল ডাকাতি করে। এ সময় ওই বাড়ি থেকে তারা নগদ পাঁচ লাখ টাকা ও বেশ কয়েক ভরি স্বর্ণালংকার ডাকাতি করে পালিয়ে যায় তারা।
পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে কল পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল ৭টায় ডাকাত দলের প্রধান রিয়াজ ও তার সহযোগী আল আমিনকে আটক করা হয়। এ সময় ডাকাত দলের ৫/৬ জন পালিয়ে যায়।
তিনি বলেন, ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত মোবাইল জ্যামার, দুইটি ককটেল, চার সেট পুলিশের পোশাক, ডাকাতি করা ৫ লাখ ১৬ হাজার টাকা, গ্রিল ও গ্যাস কাটার এবং তিনটি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
আটকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের শেষে শনিবার (৩০ আগস্ট) বাগেরহাট জেলা আদালতে পাঠানো হবে বলেও জানান রামপাল থানার ওসি আতিকুর রহমান।
আবু হোসাইন সুমন/এমআরএম/এনএইচআর