বিএনপিই হিন্দুদের প্রকৃত বন্ধু: খন্দকার নাসিরুল
ফরিদপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কৃষকদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি খন্দকার নাসিরুল ইসলাম বলেছেন, বিএনপিই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রকৃত বন্ধু। বিএনপি সবসময় হিন্দুদের দুঃখে-কষ্টে পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। গত ১৭ বছরে ফ্যাসিস্ট হাসিনা হিন্দুদের ব্যবহার করে রাজনীতি করেছে, কিন্তু অসময়ে তাদের বিপদে ফেলে রেখে পালিয়েছে।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার ময়না ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে ইছাখালী স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে এক জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
খন্দকার নাসিরুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে।
ময়না ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সৈয়দ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান বক্তা ছিলেন বোয়ালমারী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বোয়ালমারী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি শেখ আফছার উদ্দিন, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আতাউর রহমান, উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি মো. লুৎফর রহমান, ময়না ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মশিউল আজম মৃধা, ইউনিয়ন বিএনপির উপদেষ্টা সামছুল হক মৃধা, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সঞ্চয় কুমার সাহা, ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. নাছির মোল্লা, সহ-সম্পাদক আমিনুল ইসলাম (বাবলু), ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি সোহরাব হোসেন মৃধা, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রবিউল ইসলাম সম্রাট, পৌর সদস্য সচিব আল আমিন, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব বায়েজিদ খান রাব্বি প্রমুখ।
জনসভাটি সঞ্চালনা করেন ময়না ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ (বাবলু)।
এন কে বি নয়ন/এএমএ