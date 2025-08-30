মিরসরাইয়ে ২১ মামলার আসামি ডাকাত সাইদুল গ্রেফতার

মিরসরাইয়ে ২১ মামলার আসামি ডাকাত সাইদুল গ্রেফতার
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ২১ মামলার আসামি ডাকাত সাইদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে জোরারগঞ্জ থানা পুলিশ।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) উপজেলার খিলমুরারী এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সাইদুল এর বিরুদ্ধে জোরারগঞ্জ থানায় ডাকাতি, দস্যুতা, ছিনতাই, অস্ত্র, চুরি, চাঁদাবাজী, মাদকসহ ২১টি মামলা রয়েছে এবং ২টি গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে। সে খিলমুরারীর এলাকার সন্ত্রাসী হক সাব এর একান্ত বিশ্বস্থ সহযোগী হিসেবে বিএসআরএম ফ্যাক্টরিতে চুরি এবং এলাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদক কারবারসহ বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তাকে গ্রেফতার করায় খিলমুরারী এলাকায় জনমনে স্বস্তি দেখা যায়।
জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হালিম বলেন, থানার তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী সাইদুলকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে থানায় ২১ টি মামলা রয়েছে। শুক্রবার তাকে বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এম মাঈন উদ্দিন/এএমএ