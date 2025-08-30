  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ১১:৩৫ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
উপজেলা চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসে তরুণীর টিকটক, ভিডিও ভাইরাল

সিলেটের গোলাপগঞ্জে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসে এক তরুণীর টিকটক করার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এ নিয়ে উপজেলাজুড়ে চলছে সমালোচনার ঝড়।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে ভিডিওটি ভাইরাল হলে এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র সমালোচনা দেখা গেছে। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে উপজেলা প্রশাসন। এছাড়াও দায়িত্বে অবহেলার কারণে তিনজনকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসে এক তরুণী ভিডিও ধারণ করেন। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে ওই তরুণী ‘সীমাকুইন ২২’ নামের টিকটক আইডিতে ভিডিওটি পোস্ট করেন। ভিডিওটির ব্যাকগ্রাউন্ডে শিল্পী সাজ্জাদ নুরের একটি গান যোগ করে দেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিলটন চন্দ্র পাল বলেন, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওই তরুণীর বিরুদ্ধে গোলাপগঞ্জ থানায় জিডি করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রাথমিকভাবে দায়িত্বে অবহেলার কারণে তিনজনকে শোকজ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে উপজেলা প্রকৌশলীকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসময় ওই তরুণীর সঙ্গে আরেকটি মেয়ে ছিল বলে জানান ইউএনও।

গোলাপগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান মোল্যা জিডির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আহমেদ জামিল/এমএন/এএসএম

