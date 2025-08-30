  2. দেশজুড়ে

খুলনায় কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনে এনসিপির দু’পক্ষের হাতাহাতি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:৪৭ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মতবিনিময় সভায় দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে নগরীর বিএমএ মিলনায়তনে এ ঘটনা ঘটে। এসময় মঞ্চে উপস্থিত এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার ও যুগ্ম-মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) মোল্যা রহমাতুল্লাহ দুই পক্ষকে শান্ত করতে ব্যর্থ হয়ে সভাস্থল থেকে বের হয়ে যান। তবে বিষয়টি নিয়ে কেউ মুখ খুলতে চাচ্ছেন না।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গণপরিষদ নির্বাচন, নতুন সংবিধান, বিচার ও সংস্কারের দাবিতে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শুক্রবার রাত ৮টায় খুলনা বিএমএ মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় নেতাদের মতবিনিময় সভা শুরু হয়। কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্য শেষ হলে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক মো. ওয়াহিদুজ্জামান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখ্য সংগঠক সাজ্জাদুল ইসলাম আজাদকে মঞ্চে ডেকে নেন। এ সময় তাকে মঞ্চে দেখে প্রতিবাদ করেন অন্য অংশের নেতাকর্মীরা। তারা ‘চাঁদাবাজ কেন মঞ্চে’ বলে চিৎকার করতে থাকেন। তখন আজাদের অনুসারীরা তাদের দিকে তেড়ে যান ও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের থামাতে ব্যর্থ হয়ে সভাস্থল থেকে বের হয়ে যান।

এ বিষয়ে জানতে জাতীয় নাগরিক পার্টির খুলনার সংগঠক আহমেদ হামিম রাহাতের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-আহ্বায়ক তানজিল মাহমুদ জানান, দুই পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে। এটি তেমন কিছু নয়।

আরিফুর রহমান/এমএন/এমএস

