ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে চার বাসের সংঘর্ষ, আহত ২০

প্রকাশিত: ০১:৫৬ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাদারীপুর শিবচরের পাঁচ্চরে নিয়ন্ত্রণ হারেয়ে চারটি পরিবহনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ২০ যাত্রী আহত হয়েছেন।

শনিবার (৩০ আগস্ট) সকালে ঢাকাগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় ঢাকাগামী লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

শিবচর হাইওয়ে পুলিশ, আহত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে ফরিদপুর থেকে ছেড়ে আসা গোল্ডেন লাইন, গোপালগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা টুঙ্গীপাড়া, নড়াইল থেকে ছেড়ে আসা নড়াইল এক্সপ্রেস ও বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা সাকুরা পরিবহনের ৪টি বাস শিবচরের পাঁচ্চরে এসে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এসময় সড়কের ডিভাইডারে আছড়ে পড়ে দুটি বাস। অপর দুটির পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এসময় বাসগুলোতে থাকা কমপক্ষে ২০ যাত্রী আহত হন। তাদের মধ্যে চালকসহ ৪ যাত্রী গুরুতর আহত হলে তাদের শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

এ দুর্ঘটনার পর প্রায় ১ ঘণ্টা এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকাগামী লেনে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

শিবচর হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট মো. সবুজ বলেন, খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করি। এসময় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে দুর্ঘটনাকবলিত পরিবহনগুলো সরিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

