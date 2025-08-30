  2. দেশজুড়ে

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ

প্রকাশিত: ০২:৩৭ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছন দলটির নেতাকর্মীরা।

শনিবার (৩০ আগস্ট) সকাল বেলা সাড়ে ১২টার দিকে মহাসড়কের টাঙ্গাইলের আশেরপুর এলাকায় নেতাকর্মীরা সড়কে অবস্থান নেন। এতে মহাসড়কে যানবাহন আটকা পড়ে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রী ও চালকরা। পরে দুপুর সোয়া ১টার দিকে তারা অবরোধ তুলে নেন।

এসময় গণঅধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি সুজন আহমেদ, সাধারণ শামিমুর রহমান সাগর, সাংগঠনিক সম্পাদক মশিউর রহমান, এনসিপির জেলা শাখার প্রধান সমন্বয়ক মাসুসুর রহমান রাসেল, ছাত্র অধিকার পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি ফাহাদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক নবাব আলী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, ঢাকায় গণঅধিকারের পরিষদের সভাপতি নুরসহ প্রায় শতাধিক নেতাকর্মীর ওপর হত্যার উদ্দেশ্য জাতীয় পার্টি ও আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী হামলা করে। আমরা হামলায় জড়িত সবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ার দেন বক্তারা৷

এর আগে শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে টাঙ্গাইল শহরের থানার পাশে জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর করে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।

