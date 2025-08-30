কুড়িয়ে পাওয়া ২০ লাখ টাকার চেক ফেরত দিলেন সাবেক ছাত্রদল নেতা

কুড়িয়ে পাওয়া ২০ লাখ টাকার চেক ফেরত দিলেন সাবেক ছাত্রদল নেতা
নাটোরে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া ২০ লাখ টাকার চেক প্রকৃত মালিককে ফেরত দিয়েছেন রিয়াজুল ইসলাম নামের এক ছাত্রদল নেতা।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টায় নাটোর-ঢাকা মহাসড়কের কাছিকাটা এলাকায় টাকার ব্যাগটি কুড়িয়ে পান তিনি। শনিবার (৩০ আগস্ট) প্রকৃত মালিকের কাছে তা হস্তান্তর করা হয়।
রিয়াজুল ইসলাম নলডাঙ্গা উপজেলার ব্রহ্মপুর ইউনিয়নের আক্কাস আলীর ছেলে। তিনি যমুনার ইলেকট্রনিকসের জোনাল ম্যানেজার ও নলডাঙ্গার ব্রহ্মপুর ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।
পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে একজন দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে নাটোরের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন মোটরসাইকেল থেকে ব্যাগটি ছিটকে পড়ে যায়। রিয়াজুল ইসলাম ব্যাগ পেয়ে ওই ব্যক্তিকে ডাকেন ও মোটরসাইকল নিয়ে তার পেছনে ছুটে চলেন। তবে রাত হয়ে যাওয়ায় তাকে আর পাওয়া যায়নি।
পরে ব্যাগে থাকা কাগজে লেখা ঠিকানা পাওয়া যায়। সেই ঠিকানা অনুযায়ী, ব্যাগটি রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আব্দুল হাকিমের। তিনি নাসির গ্রুপের ফ্ল্যাট গ্লাস গ্রুপের সহকারী ম্যানেজার হিসেবে টাঙ্গাইলে কর্মরত।
শনিবার দুপুরে নলডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের মাধ্যমে প্রকৃত মালিকের কাছে ২০ লাখ টাকার চেক, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রসহ ব্যাগ হস্তান্তর করা হয়।
হারানো ব্যাগ ফেরত পেয়ে উচ্ছ্বসিত আব্দুল হাকিম বলেন, ‘বর্তমান সময়ে রিয়াজুল ইসলামের মতো লোকের বেশ অভাব রয়েছে। তিনি সততার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।’
