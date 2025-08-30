  2. দেশজুড়ে

পাগলা মসজিদের দানবাক্সে চিরকুট

‘হাসিনার শাস্তি না দেখা পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রেখ আল্লাহ’

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৬:১৮ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
‘হাসিনার শাস্তি না দেখা পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রেখ আল্লাহ’
কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদের দানবাক্সে পাওয়া চিরকুট

কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদের দানবাক্স খোলা হয়েছে। চার মাস ১৮ দিন পর শনিবার (৩০ আগস্ট) সকাল সোয়া ৭টায় খোলা হয় ১৪টি দানবাক্স। এতে মিলেছে রেকর্ড ৩২ বস্তা টাকা।

এবারের দানে টাকা ও স্বর্ণালংকারের পাশাপাশি পাওয়া গেছে বিভিন্ন চিরকুট। এর মধ্যে একটি চিরকুট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

বেনামে লেখা ওই চিরকুটে লেখা রয়েছে—‘ডাইনি হাসিনাকে তার কর্মের শাস্তি না দেখা পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রেখ আল্লাহ। অনেক আলেমকে কষ্ট দিছে। আমার প্রিয় সাঈদিকে অনেক অত্যাচার করছে।’

এর আগে চলতি বছরের ১২ এপ্রিল দানবাক্স খোলা হলে রেকর্ড ৯ কোটি ১৭ লাখ ৮০ হাজার ৬৮৭ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার ও বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়।

এবারের দানবাক্স খোলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দানবাক্স খোলা কমিটির আহ্বায়ক এরশাদুল আহমেদ।

আরও পড়ুন:

পুরো কার্যক্রম তদারকি করেন জেলা প্রশাসক ও পাগলা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ফৌজিয়া খান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজাবে রহমত, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ হাছান চৌধুরী এবং জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির অধ্যাপক মো. রমজান আলী।

দানবাক্স গণনায় অংশ নেয় প্রায় ৫০০ জনের একটি টিম। এর মধ্যে ছিলেন মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, মসজিদ কমপ্লেক্সের মাদরাসা ও এতিমখানার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, জামিয়া এমদাদিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থী, রূপালী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ চার শতাধিক মানুষ।

নিরাপত্তার জন্য পুলিশ, সেনাবাহিনী ও আনসার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসকে রাসেল/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।