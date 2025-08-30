গাইবান্ধায় জাতীয় পাটির অফিস ভাঙচুর

গাইবান্ধায় জাতীয় পাটির অফিস ভাঙচুর
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরুর ওপর হামলার প্রতিবাদে গাইবান্ধায় জেলা জাতীয় পাটির অফিস ভাঙচুর করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা।
শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গণঅধিকার পরিষদের গাইবান্ধা জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। পরে শহরে স্টেশন রোডে জাতীয় পার্টির অফিস মুখে যাত্রা করলে পুলিশ বাধা দেয়। সেখানে এক সমাবেশ বক্তব্য দেন গণধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি শামছুজ্জামান সিদ্দিকী মামুন ও সাধারণ সম্পাদক ছামিউল ইসলাম, যুব অধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি রবিউল ইসলাম তুহিন, সাধারণ সম্পাদক মোনারুল ইসলাম মনাসহ অন্যরা।
বক্তারা বলেন, গণঅধিকার পরিষদের শীর্ষ নেতাদের ওপর বর্বরোচিত হামলা গণতন্ত্র হত্যার সমান। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
বিকেলে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে শহরের কাঠপট্টি এলাকায় জাতীয় পার্টি অফিসে হামলা চালান।
